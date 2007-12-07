Программа просм. и изм. времени через CMOS на ASM

Разработать программу для вывода и корректировки системного времени через обращение к микросхеме CMOS.

Примечания:

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboAssembler под DOS.

• Подробные комментарии обязательны.

• Понятный код с отступами.

• Можно применять модель TINY и компилировать программу в .COM запускаемый файл.

• В результате должно быть:

1. файл с исходными текстами Zzz.ASM

2. скомпилированный Zzz.COM

3. .BAT файл с инструкциями для сборки и компилирования