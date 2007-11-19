Простая программа на TASM под DOS

Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С. • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS. • Комментарии не нужны. • Понятный код с отступами. • Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в ...
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Разработать программу на языке Assembler для вывода дерева каталогов путем обхода цепочки записей корневого каталога.
Примечания:
• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM 5 под DOS.
• Подробные комментарии обязательны.
• Понятный код с отступами.
• Можно применять модель TINY и компилировать программу в .COM запускаемый файл.
• В результате должно быть:
1. файл с исходными текстами TREE.ASM
2. скомпилированный TREE.COM
3. .BAT файл с инструкциями для сборки и компилирования
После запуска программа выводит вопрос “Укажите корневую папку:”
Вводим например “c:\Zope3”
В результате на экран выводится все дерево каталогов в папке c:\Zope3 со структурными отступами:
Корневой
Подкаталог1
Подкаталог2
Подкаталог3
Подкаталог4
После чего программа завершается.
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