Простая программа на TASM под DOS

Разработать программу на языке Assembler для вывода дерева каталогов путем обхода цепочки записей корневого каталога.

Примечания:

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM 5 под DOS.

• Подробные комментарии обязательны.

• Понятный код с отступами.

• Можно применять модель TINY и компилировать программу в .COM запускаемый файл.

• В результате должно быть:

1. файл с исходными текстами TREE.ASM

2. скомпилированный TREE.COM

3. .BAT файл с инструкциями для сборки и компилирования

После запуска программа выводит вопрос “Укажите корневую папку:”

Вводим например “c:\Zope3”

В результате на экран выводится все дерево каталогов в папке c:\Zope3 со структурными отступами:

Корневой

Подкаталог1

Подкаталог2

Подкаталог3

Подкаталог4

После чего программа завершается.