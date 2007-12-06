Переписать 6 Pascal задач на языке Assembler

ПрочееЗавершен7 заявок245 просмотров
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Нужно переписать 6 простых Pascal задач на языке Assembler.

Примечания:

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM под DOS.

• Подробные комментарии обязательны.

• Понятный код с отступами.

• Результат должен выглядеть как список файлов в папке, исходные тексты и исполняемые скомпилированные файлы в одной куче. Различать их можно по номеру задачи и варианту, например: 11v.asm, 11v.com, 11v.bat. Можно применять модель TINY и компилировать в .COM запускаемые файлы.

• Небольшая инструкция как компилировать исходники и BAT файлы с командами сборки и компиляции.

• Исходники Pascal прилагаются: .zip

16 лет назад
sirop
Иван 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
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Всем доволен.
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