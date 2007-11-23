Разработка модуля регистрации доменов для H-Sphere

Требуется разработка модуля регистрации доменов для панели управления хостингом H-Sphere на Java.

Для разработчиков имееются инструкции и документация: http://www.psoft.net/HSdocumentation/devel/registrar_sdk.html

Ничего своего придумывать не надо. Регистрация доменов в систему заложена и присутствует (это домены com и прочие). Пример работы можно посмотреть в демо: http://www.psoft.net/h_sphere_demo_page.html

Что необходимо. Необходмио создать модуль, который будет иметь поля для ввода данных в соответствии со спецификой зоны RU. Передача данных формы должна осуществляться на e-mail (в самой панели это предусмотрено). То есть интеграция с API регистраторов не нужна.