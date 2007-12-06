Программа формирования файла прайс-листа

Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С. • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS. • Комментарии не нужны. • Понятный код с отступами. • Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в ...