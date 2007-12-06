Программа формирования файла прайс-листа

Разработать программу на языке Assembler для вывода дерева каталогов путем обхода цепочки записей корневого каталога. Примечания: • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TASM 5 под DOS. • Подробные комментарии обязательны. • Понятный код с отступами. • Можно применять ...
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Есть два файла с прайс-листами (*.txt и *.xls). Файл *.txt (данные с разделителями) формируется интернет-магазином, файл *.xls сторонней программой. необходимо получить файл *.txt с данными из exel. (сравнение позиций, добавление новых, изменение существующих и т.д.)
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