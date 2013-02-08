Расширение для OpenOffice

Необходимо разработать красивое, функциональное и удобное приложение. ТЗ прилагается. Нужен ответственный разработчик разбирающийся в математике, в частности в численных методах и дифференциальных уравнениях и находящийся постоянно на связи. Приложение WinForms, язык не имеет значения. От вас ...