Расширение для OpenOffice

Необходимо разработать красивое, функциональное и удобное приложение. ТЗ прилагается. Нужен ответственный разработчик разбирающийся в математике, в частности в численных методах и дифференциальных уравнениях и находящийся постоянно на связи. Приложение WinForms, язык не имеет значения. От вас ...
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Макрос выводит окошко с деревом-оглавлением документа. Пользователь выбирает главы, нажимает на кнопку, и макрос удаляет выбранные главы.
Язык реализации (в порядке предпочтения): Python, JavaScript, всё остальное.
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