Расширение для OpenOffice

$250
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Макрос выводит окошко с деревом-оглавлением документа. Пользователь выбирает главы, нажимает на кнопку, и макрос удаляет выбранные главы.

Язык реализации (в порядке предпочтения): Python, JavaScript, всё остальное.

11 лет назад
olpa
Олег 
45 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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