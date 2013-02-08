Интерактивная система вопроса ответа (типа - 2gis)

На данный момент срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ программист фрилансер или небольшая группа для двух-трех месячной работы над нашим компьютерным Проектом.

Реализация проекта на базе Android, Apple, Win. ( ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО В ВЕБ ) Работа с базами данных. Условный пример проекта - http://msk.2gis.ru/

Суть проекта:

• Необходимо создать определенным образом сформированное клиент приложение с графическим интерфейсом, из которого можно отсылать запрос в базу данных дистанционно, через сеть интернет, получать ответ и пополнять базу имея разного уровня права доступа.

• Необходимо создать алгоритм обработки, вывода и ввода массива информации через разные устройствах.

• В процессе эксплуатации необходимо тех. обслуживание, модернизация и поддержание уровня секретности базы данных.

• Реализация проекта на платформе айфона (Mac), айпада, ноут (Win). Все платформы с графическим выводом.

• Алгоритм, логику и дизайн проекта предоставляет автор. Остальная проработка лежит на программисте.

• На начальном этапе внедрения необходимо часто модернизировать и усложнять код продукта.

• Планируемое время запуска проекта апрель-май.

• Локация на разных языках и отображение вывода данных на 3д модели (джава).

• Приложение может выполняться в собственном браузере. (возможно в известном уже - хром, мозила).

• Вход в личный кабинет через получение кода по телефонному смс. Предыдущая работа клиента должна быть в архиве.

• Тестирование продукта будет проходить поэтапно. Если будет включен платный доступ - должно все работать.

• База состоит из слов, и не имеет большой объем памяти.

• Одновременный доступ к базе из расчета до 1000 пользователей.

• Примерно условный образец работающего приложения -http://msk.2gis.ru/

Продукт должен состоять из:

1. Клиентской программы.

2. База данных - хранилище данных со структурой.

3. Программа для админа для работы с базой данных, там же может быть статистика по пользователям и биллингу

4. Непосредственно серверная программа, которая будет получать запросы от клиента и выполнять алгоритм, используя данные из БД и отправлять ответ. Так же эта программа должна следить за авторизацией и биллингом.