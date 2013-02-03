Записать движение шаров

$5000
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки354 просмотра
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Есть хорошая видеокамера, хороший проектор и обычный бильярдный стол. Нам надо записать движение шаров (один удар), "захватить" траектории их движения и спроецировать эти траектории на сукне. Это тестовое задание, если знаешь как это осуществить, то справишься и с основными заданиями интересного и хорошо оплачиваемого проекта для будущей Высоко-Технологичной Академии Бильярдного Спорта, основанием которой я сейчас занимаюсь. Вообщем ищу хорошего программиста, умеющего решать нестандартные задачи.

Здесь, во второй половине ролика, имеется нечто-то подобное (на робота, и на построение линий исходя от положения кия не смотри! У нас другие задачи): https://www.youtube.com/watch?v=AENJxqR0g48

(Бюджет будет зависеть от качества и скорости выполнения поставленных задач, естественно поэтапно: решенная задача -> оплата, и т.д.) Задач, а равно и заказов будет много, но в целях безопасности информации каждое следующее задание можно получить только после выполнения предыдущего.

И еще, если ты из Питера, нам будет легче работать, а твой гонорар вырастает на 10%.

Именно с тобой надеюсь на плодотворное сотрудничество, а всем остальным удачи, и надеюсь, вас позабавило предоставленное выше видео.

С уважением, Игорь Соколов.

11 лет назад
IS_Finist
Игорь 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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