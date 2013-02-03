Есть проект есть клиент- программа проекта нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения за каждую правки будет назначаться сумма Когда появилась правка тогда сделали необходимо реализовать 1. сейчас программа не может спарсить страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть хорошая видеокамера, хороший проектор и обычный бильярдный стол. Нам надо записать движение шаров (один удар), "захватить" траектории их движения и спроецировать эти траектории на сукне. Это тестовое задание, если знаешь как это осуществить, то справишься и с основными заданиями интересного и хорошо оплачиваемого проекта для будущей Высоко-Технологичной Академии Бильярдного Спорта, основанием которой я сейчас занимаюсь. Вообщем ищу хорошего программиста, умеющего решать нестандартные задачи.
Здесь, во второй половине ролика, имеется нечто-то подобное (на робота, и на построение линий исходя от положения кия не смотри! У нас другие задачи): https://www.youtube.com/watch?v=AENJxqR0g48
(Бюджет будет зависеть от качества и скорости выполнения поставленных задач, естественно поэтапно: решенная задача -> оплата, и т.д.) Задач, а равно и заказов будет много, но в целях безопасности информации каждое следующее задание можно получить только после выполнения предыдущего.
И еще, если ты из Питера, нам будет легче работать, а твой гонорар вырастает на 10%.
Именно с тобой надеюсь на плодотворное сотрудничество, а всем остальным удачи, и надеюсь, вас позабавило предоставленное выше видео.
С уважением, Игорь Соколов.
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