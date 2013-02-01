Модернизация уже готовой программы на Делфи

нужна программа - обработка для exel файлов которые она берет отсюда http://www.slrgel.ru/declaration.zip суть в том , чтобы отделить из документа объявления связанные с недвижимостью и удалить строки , в которых есть определенные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект
есть клиент- программа проекта
нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения
за каждую правки будет назначаться сумма
Когда появилась правка тогда сделали
необходимо реализовать
1. сейчас программа не может спарсить страницы на яндексе и рамблере
2. добавить реферер чтобы нам зачистали как переход
3. поправить утечку памяти
4. исключить любые заморожения и ошибки
программа должна работать всегда и тихо
делаем оценку, приоритет стоимость+портфель
Обязательно всем писать вилку цен
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