Модернизация уже готовой программы на Делфи

$500
Прикладное ПОЗакрыт20 заявок458 просмотров
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Есть проект

есть клиент- программа проекта

нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения

за каждую правки будет назначаться сумма

Когда появилась правка тогда сделали

необходимо реализовать

1. сейчас программа не может спарсить страницы на яндексе и рамблере

2. добавить реферер чтобы нам зачистали как переход

3. поправить утечку памяти

4. исключить любые заморожения и ошибки

программа должна работать всегда и тихо

делаем оценку, приоритет стоимость+портфель

Обязательно всем писать вилку цен

10 лет назад
advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
день назад
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