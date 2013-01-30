нужна гулялка по одноклассникам, скриншоты программы, которая целиком устраивает - прилагаю, описание вот http://nikbank.com/guests/guests.pdf Не устраивает только отсутствие нормальной поддержки! а нужно внести изменения - например сейчас изменилась координально форма добавления статусов - это перестало работать, программа на java, но это не обязательно. По сути нужен аналог - потребую исходники! будьте к этому готовы - так как люди, которые пишут, потом часто пропадают, а внести изменения ты не можешь.

P.S в программе есть функция - собирать только профили - она не нужна, есть мобильный онлайн и просто онлайн, нужен только мобильный - тоесть программа заходит к тем пользователям, которые сейчас на сайте, используя выставленные критерии - пол, возраст, город.