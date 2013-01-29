Программа на java

Всвязи с тем что программист не хочет поддерживать свой продукт и вносить правки, необходимые для функционирования программы

1.Нужен человек, который отвяжет программу от железа

2.Допишет нужный функционал!

Если будет быстрее сделать все с нуля - пожалуйста.

Программа - гулялка по одноклассникам с соответствующим функционалом.