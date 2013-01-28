озадачили тут вопросом - можно ли написать программку для warface, облегчающую ведение игрового процесса, нужный ответственный исполнитель, который сможет сделать задачу качественно и без затягивания сроков, подробнее в лс или icq 460829843
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Написать консольную программу на C#
Задание: http://www.cyberforum.ru/attachments/csharp-beginners/230265d1359547433-30012013133.jpg
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