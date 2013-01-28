Написать консольную программу на C#

Требуется сделать плагин (аддон) для браузеров Firefox, Safari, Google Chrome Плагин будет взаимодействовать с сайтом и показывать пользователю его IP адрес, страну и город его размещения. Сразу указывайте цену и требуемое время для разработки. Если есть подобный опыт, ...