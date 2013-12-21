Создание прайса на сайте с Битрикс

$100
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка200 просмотров
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На имеющемся сайте с "1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5.1" необходимо создать страницу со сводкой цен по предоставленному прайсу в виде:

артикул | цена евро | цена руб.

Прайс должен быть изначально виден всем с ценами без скидки.

Курс должен меняеться в ручном режиме администраторами в специальном поле.

Каждый зарегистрировавшийся и авторизировавшийся должен получать автоскидку на весь прайс.

Также должна быть опция, где администраторы сами могут устанавливать автоскидку любому из зарегистрировавшихся пользователей.

Указанная сумма не фиксирована.

11 лет назад
zargess
Сергей 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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