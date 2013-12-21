Создание прайса на сайте с Битрикс

На имеющемся сайте с "1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5.1" необходимо создать страницу со сводкой цен по предоставленному прайсу в виде:

артикул | цена евро | цена руб.

Прайс должен быть изначально виден всем с ценами без скидки.

Курс должен меняеться в ручном режиме администраторами в специальном поле.

Каждый зарегистрировавшийся и авторизировавшийся должен получать автоскидку на весь прайс.

Также должна быть опция, где администраторы сами могут устанавливать автоскидку любому из зарегистрировавшихся пользователей.

Указанная сумма не фиксирована.