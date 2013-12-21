Нужно создать аналог программы

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

подробности по телефону Программа должна загружать объявления с пределенных сайтов

11 лет назад
razufa
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Excel + VBA: Генератор сводного прайс-листа

    $150

    Создать обработчик анализирующий три разных источника: - прайс в виде нескольких .xml от 1с - прайс в виде html - прайс в виде .xls (.zip) и создающего сводный прайс-лист по определенным правилам. + выгрузка прайс-листа на ftp + ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Генератор

    Программа генератор! НУжно реализовать возможность вводить данные, и потом по определенной формуле генерировать числа!

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! Простая программа для работы с файлами.

    $250

    Название программы - File Hash synthesizer Платформа - Win64 Описание интерфейса и функционала: 1. Вычисление хешсуммы файла - md5/sha1/sha256/sha512 Собственно вычисляется хешсумма файла, показывается результат, который можно скопировать через Ctrl+c 2. "Подстраивание файла под заданную хешсумму" - эмулятор "подстраивания" файла ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка программы / консультация

    Добрый вечер! Нужно разработать или проконсультировать где, как и каким образом сделать следующее: Надо в моем мобильном телефоне изменить голос (не на женский или с женского на мужской, а просто сделать его более грубым и естественным). ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для добавления игр вконтакте

    $500

    Схема работы программы: 1) Берем из списка логин:пароль пользователя вконтакте 2) Входим на сайт вконтакте (если пароль/логин не подходят переходим к следующему аккаунту) 3) Если просит ввести последние 4 цифры телефона - вводим (также берем из списка. Если ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Распознавание речи

    на входе - звуковой поток с микрофона, на выходе - номер найденной фразы из базы Звуковые файлы в раскиданы по папкам Распознав фразу- сохраняем в текстовый файл имя папки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Медиабраузер

    $2500

    Рабочее название : Медиабраузер Программа под Win XP/7 Работает в полноэкранном режиме Поддерживает сочетания клавиш : выход - ctrl+e, рестарт - ctrl+r, прокрутка вниз - ctrl+down, прокрутка вверх -ctrl+up pause для медиаплеера - ctrl+p play для медиаплеера - ctrl+s Назначение программы - ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка системы на C#, PHP и MySQL

    $5000

    1) Доработка части работающей серверной компоненты на C# / MySQL (сейчас около 1 тыс. строк). Автор будет ставить задачу, принимать работу и доступен для консультаций. 2) Продолжение доработки сайта PHP/MySQL (лицензионный коробочный продукт). Автор существующих ...

    PHPMySQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад