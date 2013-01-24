Доработка системы на C#, PHP и MySQL

Требуется написать макросы в Ассess . 100 шт. Александр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Доработка части работающей серверной компоненты на C# / MySQL (сейчас около 1 тыс. строк). Автор будет ставить задачу, принимать работу и доступен для консультаций.
2) Продолжение доработки сайта PHP/MySQL (лицензионный коробочный продукт). Автор существующих доработок будет ставить задачу, принимать работу и доступен для консультаций.
Еженедельная выдача заданий в течение 2-3 месяцев, затем режим платного сопровождения. Ожидаемый объем работы 10-30 часов в неделю.
ВЫБОР РАЗРАБОТЧИКА
1) вы показываете примеры вашей личной работы:
- код на C# длиной от 300 строк, чем длиннее тем лучше
- код php длиной от 100 строк, чем длиннее тем лучше
- описание (в любом виде) структуры БД, котору вы сам спроектировали, от 10 таблиц
2) затем будет дано тестовое задание, которое будет оплачено
СЕЙЧАС ЕСТЬ
1) движок сайта на php/mysql + smarty. Недорогой коробочный продукт (куплен/ лицензионный), имеется тех поддержка и документация на английском. Уже выполнена часть кастомизации.
2) к сайту имеется админ интерфейс / контент менеджер для настройки (используется smarty)
3) серверная компонента на C# (всего около 1,5 тыс. строк кода) обеспечивает импорт данных из нескольких внешних систем. все работает, требуются доработки и сопровождение.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1) мы даем еженедельное задание (постановщик задач имеет большой опыт разработки/ доработки крупных систем)
2) вы оцениваете объем работы (в часах), мы его согласовываем - 1 день
3) вы делаете до конца недели
4) приемка работы и оплата - 2 дня (профессиональный разработчик с нашей стороны)
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ - будет ОПЛАЧЕНО (на 2-3 часа)
1) поверхностно разобраться в структуре данных системы (MySQL, около 100 таблиц)
2) поверхностно разобраться в куске сущ. кода C# (около 1000 строк)
3) доработать процедуру импорта из т1 в т2: добавить заполнение полей т2п1, т2п2, т2п3 (ссылка на справочник) в таблице т2 на основе полей т1п1, т1п2, т1п3 (текст) в таблице т1.
Детали будут сообщены тем, кто получит задание...
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