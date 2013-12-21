Разработка программы / консультация

Добрый вечер! Нужно разработать или проконсультировать где, как и каким образом сделать следующее:

Надо в моем мобильном телефоне изменить голос (не на женский или с женского на мужской, а просто сделать его более грубым и естественным). От вас: Как лучше поступить в данной ситуации и ваша оплата за данное решение проблемы.

Пишем только в проект и сразу указываем пути решения моей проблемы.