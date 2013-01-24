Excel + VBA: Генератор сводного прайс-листа

Требуется написать макросы в Ассess . 100 шт. Александр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать обработчик анализирующий три разных источника:
- прайс в виде нескольких .xml от 1с
- прайс в виде html
- прайс в виде .xls (.zip)
и создающего сводный прайс-лист по определенным правилам.
+ выгрузка прайс-листа на ftp
+ рассылка прайс-листа по электронной почте.
Детальное т.з. и образец исходных данных - в приложении
ПРЕДПОЧТЕНИЕ будет отдано тому исполнителю который В ЗАЯВКЕ опубликует ссылку на результат исполнения пунктов 1-6 алгоритма из ТЗ.
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