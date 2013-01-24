Excel + VBA: Генератор сводного прайс-листа

$150
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать обработчик анализирующий три разных источника:

- прайс в виде нескольких .xml от 1с

- прайс в виде html

- прайс в виде .xls (.zip)

и создающего сводный прайс-лист по определенным правилам.

+ выгрузка прайс-листа на ftp

+ рассылка прайс-листа по электронной почте.

Детальное т.з. и образец исходных данных - в приложении

ПРЕДПОЧТЕНИЕ будет отдано тому исполнителю который В ЗАЯВКЕ опубликует ссылку на результат исполнения пунктов 1-6 алгоритма из ТЗ.

11 лет назад
maxfilenko
Максим 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ign
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$150
7 дней
  • Похожие заказы

  • Доработка системы на C#, PHP и MySQL

    $5000

    1) Доработка части работающей серверной компоненты на C# / MySQL (сейчас около 1 тыс. строк). Автор будет ставить задачу, принимать работу и доступен для консультаций. 2) Продолжение доработки сайта PHP/MySQL (лицензионный коробочный продукт). Автор существующих ...

    PHPMySQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Delphi - разработка тестового приложения

    Есть API платежного сервиса, который в том числе рассчитан на прием оплаты из программного обечпечения. Необходимо реализовать тестовое приложение, которое бы выполняла все методы API. Что то вроде Hello World до оплаты и Hello World после ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простейший браузер на основе WebBrowser и WinAPI

    Программа на C++, WinAPI По сути своей открывает указанную страницу через контролл IE с возможностью навигации. Получается мини-браузер без элементов управления. Также нужно уметь писать в хвост программы, читать оттуда же. И вообще, иметь ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с Firebird, парсер

    ПК: Windows XPSP3: есть локальная БД на Firebird 1.5, имеется таблица . Раз в 10 секунд в ней появляются записи. Необходимо создать утилиту, необязательно с графическим интерфейсом, которая при появлении записей в таблице , будет ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка плагина для браузера Опера

    Имеется плагин, который запоминает переходы по ссылкам, и демонстрирует их количество рядом со ссылкой см скрин. Данные хранятся в настройках плагина, при достижении объема данных примерно до 1800 кб (1,8 MB). Данные перестают добавляться, требуется ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа на делфи

    $50

    Делфи срок 3-4 дня Найти площадь фигуры ограниченную двумя функциями.... Но посчитать площадь методом - монте карло .. чтобы было поле ввода кол-ва точек которые будут подсчитывать... Изобразить это графически... во вложении аналогичная работ - только другого варианта http://www.sendspace.com/file/4slbg2 (работа ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отправка факса через факс-модем.

    Необходимо на C# написать программу (функцию) для отправки факса через обычный факс-модем (голосовой voice modem). Команды (API) у всех модемов стандартные (общение с модемом идет через COM-порт). Например, этот модем http://zyxel.ru/omni-56k-pci-plus-rev-2 Характеристики. Факс. - Прием и передача факсов ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать граббер сайтов

    Требуется создать серию грабберов сайтов. Результат должен быть стандартизирован (файл заданного формата csv + файлы с изображениями). Нужна возможность докачки (получить только страницы, которые добавились - изменились с момента предыдущего скачивания).

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад