Срочно! Простая программа для работы с файлами.

Название программы - File Hash synthesizer

Платформа - Win64

Описание интерфейса и функционала:

1. Вычисление хешсуммы файла - md5/sha1/sha256/sha512

Собственно вычисляется хешсумма файла, показывается результат, который можно скопировать через Ctrl+c

2. "Подстраивание файла под заданную хешсумму" - эмулятор "подстраивания" файла под хешсумму

Есть окошко для ввода желаемой хешсуммы.

Кнопочка Apply

Нажимаешь ее - показывается какой-либо индикатор прогресса.. и, скажем, за 30 сек получается ОК.

При этом с файлом ничего не происходит

В идеале - запоминать по названию файла, что мы его "подстроили" - и при след. запросе на вычисление хешсуммы выводилось то значение, по которое мы подстраивали.

3. Advanced версия пункта 2. Можно реализовать в форме установки галочки типа "Advanced hash-generating".

Все то же самое, НО - "подстраиваемый" файл перезаписывается случайным мусором, по сути заменяется на рандомный файл того же размера. Исходный файл не сохраняется. В идеале сохранять заголовок файла (например, первые 100 байт)

Программа должна уметь работать с большими файлами - до 4GB

ОЧЕНЬ СРОЧНО. До вторника 14-00 МСК должна быть 100% рабочая программаю