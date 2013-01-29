Срочно! Простая программа для работы с файлами.

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Прикладное ПОЗавершен6 заявок335 просмотров
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Название программы - File Hash synthesizer

Платформа - Win64

Описание интерфейса и функционала:

1. Вычисление хешсуммы файла - md5/sha1/sha256/sha512

Собственно вычисляется хешсумма файла, показывается результат, который можно скопировать через Ctrl+c

2. "Подстраивание файла под заданную хешсумму" - эмулятор "подстраивания" файла под хешсумму

Есть окошко для ввода желаемой хешсуммы.

Кнопочка Apply

Нажимаешь ее - показывается какой-либо индикатор прогресса.. и, скажем, за 30 сек получается ОК.

При этом с файлом ничего не происходит

В идеале - запоминать по названию файла, что мы его "подстроили" - и при след. запросе на вычисление хешсуммы выводилось то значение, по которое мы подстраивали.

3. Advanced версия пункта 2. Можно реализовать в форме установки галочки типа "Advanced hash-generating".

Все то же самое, НО - "подстраиваемый" файл перезаписывается случайным мусором, по сути заменяется на рандомный файл того же размера. Исходный файл не сохраняется. В идеале сохранять заголовок файла (например, первые 100 байт)

Программа должна уметь работать с большими файлами - до 4GB

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11 лет назад
optimum_by_nash
Андрей 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$200
1 день
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