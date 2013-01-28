Здравствуйте!

Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8.

Краткое описание функций программы:

Редактирование .html тегов.

Загрузка и сохранение настроек.

Загрузка изображений из Интернета.

Вырезание файлов из одной папки в другую.

Проверка изображений по объёму и разрешению.

Выделение файлов после окончания работы программы.

Программа состоит из одного главного окна программы и 25 окон функций, примерно по 5 – 10 элементов в каждом окне функции.

и т.д.

Если Вас заинтересовало моё предложение, то я могу выслать Вам подробное описание функций программы, чтобы обсудить условия сделки…