Требуется сделать плагин (аддон) для браузеров Firefox, Safari, Google Chrome Плагин будет взаимодействовать с сайтом и показывать пользователю его IP адрес, страну и город его размещения. Сразу указывайте цену и требуемое время для разработки. Если есть подобный опыт, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8.
Краткое описание функций программы:
Редактирование .html тегов.
Загрузка и сохранение настроек.
Загрузка изображений из Интернета.
Вырезание файлов из одной папки в другую.
Проверка изображений по объёму и разрешению.
Выделение файлов после окончания работы программы.
Программа состоит из одного главного окна программы и 25 окон функций, примерно по 5 – 10 элементов в каждом окне функции.
и т.д.
Если Вас заинтересовало моё предложение, то я могу выслать Вам подробное описание функций программы, чтобы обсудить условия сделки…
- Похожие заказы
- $250Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
На имеющемся сайте с "1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5.1" необходимо создать страницу со сводкой цен по предоставленному прайсу в виде: артикул | цена евро | цена руб. Прайс должен быть изначально виден всем с ценами без скидки. Курс должен ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Попробую описать как можно подробнее. Пользователю на компьютер ставится WIN приложение, которое висит в трее и по заданному интервалу (15 мин, 30мин, 1 час, 4 часа) проверяет новую информацию, которую выводит пользователю. Информация берется с URL, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Программа должна расчитывать цену и отправлять данные для производстваПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
подробности по телефону Программа должна загружать объявления с пределенных сайтовПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать приложение, которое будет отправлять пост на свою стену раз в определенный промежуток времени, а предыдущее сообщение будет удалать. Пост будет содержать текст + фото.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Крупному проекту популярной игры Minecraft требуется программист для написания защиты от читов. Программист должен обладать средними навыками Java, также желательно знание C/C++ и PHP. Необходимо хорошее знание Eclipse, ant, а также способов защиты/взлома java приложений. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Программа генератор! НУжно реализовать возможность вводить данные, и потом по определенной формуле генерировать числа!Прикладное ПО17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Название программы - File Hash synthesizer Платформа - Win64 Описание интерфейса и функционала: 1. Вычисление хешсуммы файла - md5/sha1/sha256/sha512 Собственно вычисляется хешсумма файла, показывается результат, который можно скопировать через Ctrl+c 2. "Подстраивание файла под заданную хешсумму" - эмулятор "подстраивания" файла ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
сабж под опенкарт. прайсы exel. интересует ценаПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад