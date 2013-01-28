Плагин для Firefox, Safari, Google Chrome

$250
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Требуется сделать плагин (аддон) для браузеров Firefox, Safari, Google Chrome

Плагин будет взаимодействовать с сайтом и показывать пользователю его IP адрес, страну и город его размещения.

Сразу указывайте цену и требуемое время для разработки.

Если есть подобный опыт, давайте ссылки на проект или на сам плагин.

11 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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