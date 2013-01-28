Парсинг+экспорт HRсайта (компания=кол-во вакансий)

Нужно разработать средство самое простое для еженедельного сбора данных об открытых вакансиях с известного HR ресурса в разрезе компаний, последующей сортировке по городу (нужно оставить только московские вакансии), удаление дублей.

В результате нужно получить таблицу в excel^

1) Компания;

2) Кол-во открытых вакансий на дату анализа.

Пишите срок, цену.

Вопросы в ЛС конечно же.