Парсинг+экспорт HRсайта (компания=кол-во вакансий)

Здравствуйте! Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8. Краткое описание функций программы: Редактирование .html тегов. Загрузка и сохранение настроек. Загрузка изображений из Интернета. Вырезание файлов из одной папки в другую. Проверка изображений по объёму и разрешению. Выделение файлов ...
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Нужно разработать средство самое простое для еженедельного сбора данных об открытых вакансиях с известного HR ресурса в разрезе компаний, последующей сортировке по городу (нужно оставить только московские вакансии), удаление дублей.
В результате нужно получить таблицу в excel^
1) Компания;
2) Кол-во открытых вакансий на дату анализа.
Пишите срок, цену.
Вопросы в ЛС конечно же.
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