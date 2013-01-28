Настроить win7

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Имеется мощный и быстрый компьютер.

Но элементарный текстовой файл открывается долго. Бывает что то сщёлкнит и открывается быстро.

Вообщем нужно настроит что бы всё летало.

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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