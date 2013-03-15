Программа учета ГСМ

Необходимо реализовать функцию авторизации на сайте UCOZ, вход осуществляется через UID . Предоставить исходники реализованные на C# .NET 2.0.
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Нужна программа хранения отчетности и ведения учета Путевых листов Форма 2. Смысл программы в автоматическом заполнении и расчете большинства данных и формировании отчета.
В программе используется 3 документа:
1. Бланк Путевого листа Форма 2
2. Отчет №1
3. Отчет №2
Внутри документов описаны поля и их расчет. На основе этих таблиц нужно сделать программу с базой данных и автоматическим расчетом.
Вывод на печать нужен отчета 1 и 2. Самого бланка не обязательно.
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