Программа учета ГСМ

Нужна программа хранения отчетности и ведения учета Путевых листов Форма 2. Смысл программы в автоматическом заполнении и расчете большинства данных и формировании отчета.

В программе используется 3 документа:

1. Бланк Путевого листа Форма 2

2. Отчет №1

3. Отчет №2

Внутри документов описаны поля и их расчет. На основе этих таблиц нужно сделать программу с базой данных и автоматическим расчетом.

Вывод на печать нужен отчета 1 и 2. Самого бланка не обязательно.