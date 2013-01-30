Sunnyc

Алексей Алексеев Sunnyc

 
44 годаУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
denvep
Иван 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов
$100
10 баллов
10 лет назад
Постинг публикаций на авито
Результатом доволен, получил то что и хотел. Программа написана быстро и качественно. Спасибо.
Конкретная постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
nickblack1
Николай 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Программа учета ГСМ
Отличный исполнитель. Делал все тщательно, исправлял все пожелания. Также по окончании проекта, взялся за его улучшение. Справился со всем на отлично. Буду обращаться еще.
Всё ок. спс.
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medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Программа для уведомления пользователя
Исключительный исполнитель. После обеда мы обговорили делали и Алексей взялся за работу. Вечером того же дня я получил демо версию. А на следующий день мне дали рабочий вариант для тестирования. В процессе работы у меня возникли дополнительные пожелания, не указанные в ТЗ, которые Алексей реализовал даже лучше, чем я себе представлял. В итоге я взял на себя смелость и поверх указанной суммы выдал Алексею премию за мои добавления к ТЗ. Всем рекомендую и сам буду не раз обращаться.
Всё ок. спс.
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