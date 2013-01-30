Исключительный исполнитель. После обеда мы обговорили делали и Алексей взялся за работу. Вечером того же дня я получил демо версию. А на следующий день мне дали рабочий вариант для тестирования. В процессе работы у меня возникли дополнительные пожелания, не указанные в ТЗ, которые Алексей реализовал даже лучше, чем я себе представлял. В итоге я взял на себя смелость и поверх указанной суммы выдал Алексею премию за мои добавления к ТЗ. Всем рекомендую и сам буду не раз обращаться.