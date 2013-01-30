Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Результатом доволен, получил то что и хотел. Программа написана быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Конкретная постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Делал все тщательно, исправлял все пожелания. Также по окончании проекта, взялся за его улучшение. Справился со всем на отлично. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Всё ок. спс.
$50
10 баллов
11 лет назад
Исключительный исполнитель. После обеда мы обговорили делали и Алексей взялся за работу. Вечером того же дня я получил демо версию. А на следующий день мне дали рабочий вариант для тестирования. В процессе работы у меня возникли дополнительные пожелания, не указанные в ТЗ, которые Алексей реализовал даже лучше, чем я себе представлял. В итоге я взял на себя смелость и поверх указанной суммы выдал Алексею премию за мои добавления к ТЗ. Всем рекомендую и сам буду не раз обращаться.
Ответный отзыв
Всё ок. спс.