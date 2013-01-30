Парсер объявлений недвижимости

Парсинг по доскам ( авито, сландо, из рук в руки ,olx.... с последующим добавлением ) , разделам недвижимости в Москве.Тип объекта, адрес, описание, квартира количество комнат, площадь,телефон, емайл. Фильтр телефона посредников. Парсинг должен выгружаться в эксель документе, вся информация об объекте, должна быть в одной ячейке в экселе .автоматически мониторить в режиме реального времени свежие объявления о продаже,аренде жилой недвижимости, ручное редактирование базы данных.

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