C# - парсер выдачи Google

Доброго! Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt. Точнее: - есть файл xml, большой - в нем 1000 текстов. тексты начинаются и заканчиваются после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать парсер на C#, который позволяет парсить более 1000 результатов по запросу из Google. Знаю, что это можно сделать используя операторы Google.
Принцип такой: допустим запрос окна - чтобы получить 2000 результатов, сначала получаем 1000 результатов, где обязательно ЕСТЬ слово двери на странице, а затем 1000 результатов, где его обязательно НЕТ.
https://www.google.com.ua/advanced_search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&num=30&hl=ru&lr=&tbo=d&as_qdr=all
https://www.google.com.ua/advanced_search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0+-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&num=30&hl=ru&tbo=d
p.s. вариант вроде нижеприведенного не подходит, поскольку в моем случае выдача будет получаться с одного сайта (с оператором site:domain.com )
пиво inurl:ru
пиво -inurl:ru
пиво inurl:de
пиво -inurl:de
В результате вы мне должны предоставить исходники парсера на C#. Оплата после демонстрации функционала по teamviewer или экрану skype.
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