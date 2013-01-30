C# - парсер выдачи Google

$20
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки373 просмотра
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Нужно сделать парсер на C#, который позволяет парсить более 1000 результатов по запросу из Google. Знаю, что это можно сделать используя операторы Google.

Принцип такой: допустим запрос окна - чтобы получить 2000 результатов, сначала получаем 1000 результатов, где обязательно ЕСТЬ слово двери на странице, а затем 1000 результатов, где его обязательно НЕТ.

https://www.google.com.ua/advanced_search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&num=30&hl=ru&lr=&tbo=d&as_qdr=all

https://www.google.com.ua/advanced_search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0+-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&num=30&hl=ru&tbo=d

p.s. вариант вроде нижеприведенного не подходит, поскольку в моем случае выдача будет получаться с одного сайта (с оператором site:domain.com )

пиво inurl:ru

пиво -inurl:ru

пиво inurl:de

пиво -inurl:de

В результате вы мне должны предоставить исходники парсера на C#. Оплата после демонстрации функционала по teamviewer или экрану skype.

11 лет назад
datacoldev
Сергей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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