Мини-программа. Из xml в txt

Доброго!

Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt.

Точнее:

- есть файл xml, большой

- в нем 1000 текстов. тексты начинаются и заканчиваются после и до

- title каждого текста на выходе должен быть = его названию (txt файл имеет названием этот title)

- тексты выдергивать без тэгов, без title, кроме

Все очень примитивно. главное - чтобы не подвисала программа в работе с этой 1000 текстов.

Времени - несколько часов, она нужна срочно.