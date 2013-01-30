Мини-программа. Из xml в txt

Парсинг по доскам ( авито, сландо, из рук в руки ,olx.... с последующим добавлением ) , разделам недвижимости в Москве.Тип объекта, адрес, описание, квартира количество комнат, площадь,телефон, емайл. Фильтр телефона посредников. Парсинг должен выгружаться в ...
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Доброго!
Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt.
Точнее:
- есть файл xml, большой
- в нем 1000 текстов. тексты начинаются и заканчиваются после и до
- title каждого текста на выходе должен быть = его названию (txt файл имеет названием этот title)
- тексты выдергивать без тэгов, без title, кроме
Все очень примитивно. главное - чтобы не подвисала программа в работе с этой 1000 текстов.
Времени - несколько часов, она нужна срочно.
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