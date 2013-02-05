Парсер для доски объявлений и для avito

нужна программа - обработка для exel файлов

которые она берет отсюда http://www.slrgel.ru/declaration.zip

суть в том , чтобы отделить из документа объявления связанные с недвижимостью и удалить строки , в которых есть определенные номера телефонов .

Эти номера телефонов мы вносим в обработку вручную , их много по количеству - около 1000

Это номера телефонов других риэлторов и агентств . У нас есть база по этим телефонам и мы хотим автоматизировать процесс фильтрации объявлений , чтобы оставались только объявления от владельцев объектов

также нужен

Модуль сканирования сайта avito.ru

который сможет экспортировать в exel файл объявления по признакам - недвижимость Геленджика

тоже с фильтром по номерам телефонов

можно все сделать 2 в 1 обе обработки , можно по - отдельности .

обработка локальная или через сайт - не имеет значения