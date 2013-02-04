Программа заменяющая в файлах php-вставки

$25
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Программа должна проверить все файлы index.php в указанной папке и ее подпапках. В случае обнаружения php-вставок (« или «») вставить их содержимое взамен это php-вставки. Каждая php вставка может в свою очередь содержать php-вставки, которые тоже нужно учитывать.

Интерфейс:

Указание Папки, где нужно произвести замену

Кнопка «Старт»

Особенности:

Программа должна будет обрабатывать за одну итерацию до нескольких тысяч файлов.

Срок исполнения:

04.02.13 (но желательно раньше)

PHP
11 лет назад
spartanez1
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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