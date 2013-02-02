Требуется разработчик Делфи

Программа должна проверить все файлы index.php в указанной папке и ее подпапках. В случае обнаружения php-вставок (« или «») вставить их содержимое взамен это php-вставки. Каждая php вставка может в свою очередь содержать php-вставки, которые ...
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Требуется качественный разработчик программирующий на языке Делфи
Требуется доработать "чужой код", работать придётся с браузерами, XML апи
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