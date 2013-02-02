Требуется разработчик Делфи

Доброго! Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt. Точнее: - есть файл xml, большой - в нем 1000 текстов. тексты начинаются и заканчиваются после ...