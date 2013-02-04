Разработчик на Perl/Python

В компанию Aggrego (США), на удаленную (full time) работу, требуется разработчик Perl/Python.

Опыт работы: 1-3 года

Обязанности:

- Разработка программного обеспечения для сбора и обработки данных из различных источников: web, pdf files/OCR, excel, word и прочих.

- Ведение сопроводительной документации на каждую задачу.

Требования:

- Хорошее знание Perl, ООП, Mysql, умение работать с базовыми библиотеками LWP/Mechanize, DBI, DBIx.

- Знание и опыт работы с Python будет плюсом.

- C Python все равно придется работать, так что нужно быть готовым к его активному изучению, если опыта нет.

- Опыт работы в среде Unix.

- Опыт работы с Git.

- Опыт работы с tesseract, imagemagic, pdf2text/html будет плюсом.

- Знание английского технического и разговорного (как минимум для общения текстом) является обязательным.

- Ответственное отношение к срокам разработки, качеству кода, умение работать в команде является обязательным.

Условия:

- 40 часовая рабочая неделя.

- Оплата 2 раза в месяц.

- Гибкий график.

- Оплачиваемый отпуск 10 рабочих дней.

Соискателям, подходящим по требованиям, будет предложено небольшое интервью и тестовое задание по профилю работы.