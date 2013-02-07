Уведомление сист. администратора о подключении USB

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Разработать программу, которая уведомляет системного администратора о подключении USB накопителя на удаленной системе. Платформа - Windows от XP до 7. Интеграция с AD (Active Directory), возможность уведомления по емаил.

Язык программирования С# или Delphi.

Срочно.

Интересуют сроки и цены.

11 лет назад
kharikein
Азат 
34 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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