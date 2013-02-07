Уведомление сист. администратора о подключении USB

Необходимо разработать приложение для курсовой работы. Цель задачи: 1.) Распарсить лог в таблицу по разделителям столбца и строки(разделители вводит пользователь) 2.) Каждому сгенерированному столбцу необходимо присвоить название либо из выпадающего списка обязательных полей, либо задать вручную. 3.) Из ...
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Разработать программу, которая уведомляет системного администратора о подключении USB накопителя на удаленной системе. Платформа - Windows от XP до 7. Интеграция с AD (Active Directory), возможность уведомления по емаил.
Язык программирования С# или Delphi.
Срочно.
Интересуют сроки и цены.
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