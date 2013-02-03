Консольная утилита для скомпилированн. программы

Есть проект есть клиент- программа проекта нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения за каждую правки будет назначаться сумма Когда появилась правка тогда сделали необходимо реализовать 1. сейчас программа не может спарсить страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа SocksEscort
находится seproxysoft.com/ru
Софтина соксифицирует любое приложение в системе
с возможностью разбиения приложений по профайлам
и позволяет использовать отдельный прокси для каждого профайла
При регистрации разрешается попользоваться про версией 3 часа
Нужно сделать консольное приложение кторое позволит из командной строки обращаться к Socks escort.exe
получать выборку проксей
менять прокси для профайлов
Жду с предложениями
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