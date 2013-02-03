Консольная утилита для скомпилированн. программы

$250
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Есть программа SocksEscort

находится seproxysoft.com/ru

Софтина соксифицирует любое приложение в системе

с возможностью разбиения приложений по профайлам

и позволяет использовать отдельный прокси для каждого профайла

При регистрации разрешается попользоваться про версией 3 часа

Нужно сделать консольное приложение кторое позволит из командной строки обращаться к Socks escort.exe

получать выборку проксей

менять прокси для профайлов

Жду с предложениями

11 лет назад
jorah
48 летНидерланды
11 лет в сервисе
Был
год назад
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