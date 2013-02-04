Рассылка по email из файла excel

Есть эксель файл .xlsx

Необходимо создавать рассылку по email из этого файла.

Схема:

1. выбираем и загружаем файл

2. сортируем email. Удаляем одинаковые email, оставляем всех по одному.

3. Выбираем текст рассылки (можно создавать шаблон рассылки).

4. Рассылаем письма по списку. Если на данный email письмо отправлялось в течение нескольких дней(можно в настройках указывать в днях), то на данный email ничего сейчас не отправляем.