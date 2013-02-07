Построение приблизительной модели системы из лога

Необходимо разработать приложение для курсовой работы.

Цель задачи:

1.) Распарсить лог в таблицу по разделителям столбца и строки(разделители вводит пользователь)

2.) Каждому сгенерированному столбцу необходимо присвоить название либо из выпадающего списка обязательных полей, либо задать вручную.

3.) Из генерируемой таблицы начиная с первой строки перебрать последовательности размерностью в 3 записи по столбцу "объект" с итерацией в одну запись, с применением счетчика частоты повторений каждой из последовательностей в таблице, и составляется последовательность этих троек. Кол-во повторений чтобы тройка попала в последовательность задается пользователем.

4.) Каждому объекту тройки ставится в соответствие временной параметр из таблицы и проводится анализ - в каком отношении находятся объекты по отношению друг к другу по временному параметру.

5.)Сопоставляем выявленные отношения с графическими шаблонами(т.е. каждому отношению, соответствует шаблон)

6.)Составляем графическую модель - по временной шкале добавляем тройки и сопоставляем одинаковые объекты с одинаковым временем наступления в один объект на изображении + соединяем объекты с одинаковым временем наступления.

Более подробно в личку.