Обыкновенные дифференциальные уравнения

Необходимо разработать красивое, функциональное и удобное приложение. ТЗ прилагается.

Нужен ответственный разработчик разбирающийся в математике, в частности в численных методах и дифференциальных уравнениях и находящийся постоянно на связи. Приложение WinForms, язык не имеет значения. От вас сроки и цена.

ТЗ отображает основную суть проекта, все подробности будут обсуждаться с исполнителем в процессе выполнения проекта.