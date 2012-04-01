Вызов сервиса .NET WCF из PHP

Веб-программированиеЗавершен4 заявки235 просмотров
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Необходимо реализовать вызов удаленного сервиса (технология .NET WCF) из PHP-скрипта. Сервис возвращает значение, которое должен получить PHP-скрипт для дальнейшей обработки.

PHP
12 лет назад
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nrr
49 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$100
4 дня
Исполнитель качественно и оперативно решил поставленную задачу.
Заказчик супер адекватный, четкая постановка задачи и оплата как договаривались. Рекомендую!
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