Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок185 просмотров
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требуется создание сайта анлога http://www.iswa.org/, трехязычная версия, интеграция с соцсетями

пищите пожалуйста на чем будет выполнен проект, сроки и сумму...

только программирование и встройка, дизайн и верстка есть...

12 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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