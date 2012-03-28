Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер. Действия скрипта: 1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку; 2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл; 3. Формирование хтмл контента в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создание сайта анлога http://www.iswa.org/, трехязычная версия, интеграция с соцсетями
пищите пожалуйста на чем будет выполнен проект, сроки и сумму...
только программирование и встройка, дизайн и верстка есть...
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