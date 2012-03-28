Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal. Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan После были запущены клоны этого сайта ориентированные на ...
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Требуется парсер,нужна база данных компаний,производителей товаров и услуг с сайта tiu.ru адрес,эл.почта,город,телефон,название фирмы,и.т.д
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