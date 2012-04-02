Exel файл на сервер и формирование из него хтмл

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер.

Действия скрипта:

1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку;

2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл;

3. Формирование хтмл контента в виде закладок как на картинке во вложении.

Екселевский файл перезаписывается на сервере (файл имеет одно и тоже название). Цвет третьей колонки (изм %) формируется в зависимости от наличия знака «-» в значении (если есть «-» то красный, если нет – зеленый, если значение равно нулю, что мало вероятно, то цветом не выделяется.)

Пример екселевского файла, псд файл таблицы - отправлю по почте.

Цену, хотя бы приблизительную пишите сразу.

12 лет назад
Hardevil
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
klmnn
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень адекватный в общении исполнитель. Даже несмотря на небольшую задержку по срокам, остались только положительные впечатления.
Сотрудничеством с заказчиком полностью доволен!
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