Exel файл на сервер и формирование из него хтмл

Человек формирует файл в екселе и при помощи скрипта загружает файл на сервер.

Действия скрипта:

1. Загрузка файла в екселе на сервер в папку;

2. Считывание данных в файле и формирование трех таблиц в хтмл;

3. Формирование хтмл контента в виде закладок как на картинке во вложении.

Екселевский файл перезаписывается на сервере (файл имеет одно и тоже название). Цвет третьей колонки (изм %) формируется в зависимости от наличия знака «-» в значении (если есть «-» то красный, если нет – зеленый, если значение равно нулю, что мало вероятно, то цветом не выделяется.)

Пример екселевского файла, псд файл таблицы - отправлю по почте.

Цену, хотя бы приблизительную пишите сразу.