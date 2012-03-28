Нужно сделать поиск по фрейму

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Нужно сделать Фрейм, а над ним поиск. При написании текста в поиске, он должен найти текст во фрейме и показать пользователю(жирным выделением). Цены пишите сразу

12 лет назад
DJ_Orloff
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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