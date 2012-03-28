Нужно сделать поиск по фрейму

Нужно упростить покупку в Virtuemart Чтобы при нажатии на купить покупатель переходил сразу к оформлению заказа и пропускал страницу (картинка 1) После того как он ввел всю инфу о себе и нажал регистрация: (картинка 2) Заказ сразу оформлялся, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать Фрейм, а над ним поиск. При написании текста в поиске, он должен найти текст во фрейме и показать пользователю(жирным выделением). Цены пишите сразу
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сделать в интернет-магазине на Joomla / VirtueMart : *регистрацию на AJAX *логин в popup (модальный диалог) *выпадающее меню брендовЗакрыт12 лет назад
На сайте нужно сделать кнопку оплатить по вебмани. Переходя по ней человек должен иметь возможность оплатить за услуги через Web Merchant Interface. Но не за конкретный товар а просто сделать проплату, перевод денег и в примечании ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сайта joomla 1.5 +VM2, нужен калькулятор расчета стоимости теплицы. ТЗ в прикрепленном файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сверстать и натянуть на WP сайт с 4мя типовыми страницами. Скрины прилагаю. Исполнителю будет выдан нормальный psd. Требование: 1) Качественная верстка 2) Хорошие знания WP 3) Быть на связи 4) Быстро и не дорого :)Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
1. Набираем имя сайта и попадаем на flash-заставку (если браузер определяет устройство, как не поддерживающее технологию flash, то сразу должен перенаправлять на первую страницу сайта). 2. На пользователя из середины экрана, раскручиваясь, надвигается куб-логотип (его можно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется парсер,нужна база данных компаний,производителей товаров и услуг с сайта tiu.ru адрес,эл.почта,город,телефон,название фирмы,и.т.дВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $17
Добрый день, коллеги есть такая работа есть сайт на джумле 1.7 надо под него найти, поставить и настроить модуль слайдера с лайтбоксом цена - 500 wmr Жду ваши заявкиВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен действительно профессионал знающий свое дело, желательно с дизайнерским взглядом, предлагающий идеи, как сделать лучше, а не только задающий вопросы. Ищем Flash программиста (as3), для доработки функционала флеш-листалки журналов. Есть ряд небольших задачек, среди которых ...Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать страницу для региональных партнёров. CMS- simpla - возможность логиниться партнёру - возможность в админке партнёра выбирать товар, которые присутствует у него в наличии. (Напротив каждого товара - галка, выбрав её, товар отображается на странице партнёра. ...Закрыт12 лет назад