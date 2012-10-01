Скрипт отправки заявки с сайта

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Закрыт6 заявок245 просмотров

Надо сделать рабочий скрипт отправки заявки с сайта на почту

сайт http://itsklad.org.ua/feadback/

на последнем шаге открывается окно с сообщением ваша заявка отправлена.

как пример http://www.novasports.com.ua/

13 лет назад
ryslannet
Руслан 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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