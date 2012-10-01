Форма обратный звонок

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Завершен3 заявки147 просмотров

Добрый день ..

есть сайт www.mac11.ru там есть в шапке кнопка Обратный звонок нужно релизовать отправку с нее на email ...

сайт на cms vamShop

13 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Дмитрий отлично справился со своей задачей в короткий срок .. оч. рекомендую ОТличный исполнитель!
Отличный заказчик. Предоставил понятное задание и все необходимые для работы условия. Быстрая проверка и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад