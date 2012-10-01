Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...
Форма обратный звонок
Добрый день ..
есть сайт www.mac11.ru там есть в шапке кнопка Обратный звонок нужно релизовать отправку с нее на email ...
сайт на cms vamShop
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Надо сделать рабочий скрипт отправки заявки с сайта на почту сайт http://itsklad.org.ua/feadback/ на последнем шаге открывается окно с сообщением ваша заявка отправлена. как пример http://www.novasports.com.ua/Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую, необходимо внести небольшие изменения в php скрипт. Работы 1-2 часа.Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание скрипта на php. Основные функции: логиниться в онлайн сервисы, запрашивать определенные страницы, парсить данные и записывать их в базу данных mysql, а также осуществлять поиск и сортировку по этой базе. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен програмист для удаленной работы с Киев/Киево-Святошинский район. з/п $400 Знание: php, mysql. Первая задача - перенести около 50 сайтов на DLE. Это нужно сделать с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Меня интересуют 3 скрипта: 1. Замена фотографий цветных на чб, причем необходимо чтобы скрипт в зависимости от названия полосы обращался к определенной папке, т.е. если полоса называется 31p12-13.indd, то ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Разработать компонент CMS Joomla для учета посещения конференций клиентами закрытого клуба. Регистрация в системе: Каждому клиенту закрытого клуба выдается инвайт-код для регистрации на сайте, где он самостоятельно вносит данные: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт который будет парсить состояние посылки по почтовому идентификатору. Алгоритм 1 Заливается файл xls (пример такого файла в приложении) 2 парсятся поля в бд ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Хочу отдавать файлу karta.php методом post две точки - начало и конец маршрута. Скрипт должен вывести карту с текстовым описанием маршрута для пешехода и кнопкой печать. Вывод ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад