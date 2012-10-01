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RSS скрин для Андроид
Необходимо написать плагин RSS для Андроид.
Тело плагина уже готово. Нужно прописать только сам код парсера и отображения RSS.
Сам вид плагина следующий:
При открытии плагина будет показываться поле для вставки RSS ссылки.
Нажимаем добавить, ссылка добавляется в код парсера RSS.
Новости должны показываться блоками с изображением. Если нет изображения - просто блок. Как оно должно выглядеть, дам скрин.
Бюджет $50.
Если увижу качественную работу, точно такие же RSS парсеры нужны для изображений и youtube видео - то есть ещё $100. Пока работаем по первому заданию.
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