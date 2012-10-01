RSS скрин для Андроид

Необходимо написать плагин RSS для Андроид.

Тело плагина уже готово. Нужно прописать только сам код парсера и отображения RSS.

Сам вид плагина следующий:

При открытии плагина будет показываться поле для вставки RSS ссылки.

Нажимаем добавить, ссылка добавляется в код парсера RSS.

Новости должны показываться блоками с изображением. Если нет изображения - просто блок. Как оно должно выглядеть, дам скрин.

Бюджет $50.

Если увижу качественную работу, точно такие же RSS парсеры нужны для изображений и youtube видео - то есть ещё $100. Пока работаем по первому заданию.