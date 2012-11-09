Импорт продуктов из Excel

Что уже сделано:

Имеется парсер, который собирает с одного сайта товар, описание, ссылки на изображение в файл excel.

Картинки сохраняются на моем сервере. Пути автоматом меняются на мой путь к изображению, результат записывается в xls. (всего получается 3 файла, полный список товаров, новые добавленные и удаленные в сравнении с предыдущим парсером)

Что нужно сделать:

Нужно теперь дописать импорт из xls в OpenCart, а также добавить крон на парсер и импорт, чтобы товар загружался раз в неделю автоматически.

Дополнительно: когда происходит парсер, если у товара нет описания или каких-то параметров, в таблице в поле стоит звездочка. Эту звездочку импортировать не надо. То есть это поле не импортируется.