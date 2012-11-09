Импорт продуктов из Excel

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки172 просмотра

Что уже сделано:

Имеется парсер, который собирает с одного сайта товар, описание, ссылки на изображение в файл excel.

Картинки сохраняются на моем сервере. Пути автоматом меняются на мой путь к изображению, результат записывается в xls. (всего получается 3 файла, полный список товаров, новые добавленные и удаленные в сравнении с предыдущим парсером)

Что нужно сделать:

Нужно теперь дописать импорт из xls в OpenCart, а также добавить крон на парсер и импорт, чтобы товар загружался раз в неделю автоматически.

Дополнительно: когда происходит парсер, если у товара нет описания или каких-то параметров, в таблице в поле стоит звездочка. Эту звездочку импортировать не надо. То есть это поле не импортируется.

Opencart
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

2575884
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

2575884
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад