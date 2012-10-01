Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости ...
Верстка и доработка сайта на joomla + virtuemart
Коллеги, привет!
Нужна верстка и доработка сайта климатической компании.
Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html).
Кроссбраузерность: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator, Safari
Блочная верстка (на div-ах). Валидность.
Доработка: ТЗ вышлю по запросу.
Внимание, прошу не откликаться тех, кто не имеет большого опыта в работе в джумле с VM, не имеет отзывов.
Кроме опыта исполнитель должен быть ответствеенным, быть на связи всегда, решать задачи качественно. Перед сдаче обязательно проверять свои наработки.
После успешной сдачи работы с выбранным исполнителем будут и другие задачи, в т.ч. поддержка сайта.
Сейчас дорисовывается дизайн, недели через полторы нужно начинать уже работу.
Не пишите в личку, откликайтесь в проекте, вышлем ТЗ для оценки сразу
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