Верстка и доработка сайта на joomla + virtuemart

Коллеги, привет!

Нужна верстка и доработка сайта климатической компании.

Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html).

Кроссбраузерность: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator, Safari

Блочная верстка (на div-ах). Валидность.

Доработка: ТЗ вышлю по запросу.

Внимание, прошу не откликаться тех, кто не имеет большого опыта в работе в джумле с VM, не имеет отзывов.

Кроме опыта исполнитель должен быть ответствеенным, быть на связи всегда, решать задачи качественно. Перед сдаче обязательно проверять свои наработки.

После успешной сдачи работы с выбранным исполнителем будут и другие задачи, в т.ч. поддержка сайта.

Сейчас дорисовывается дизайн, недели через полторы нужно начинать уже работу.

Не пишите в личку, откликайтесь в проекте, вышлем ТЗ для оценки сразу