Коллеги, привет! Нужна верстка и доработка сайта климатической компании. Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html). ...
Адаптация скрипта интернет магазина
Необходимо разработать поиск, фиксированный фильтры и подбор по параметрам.
Комментарии к макету
1. Промобанер. Играй, Учись, Исследуй. Переключается между тремя слайдами. Не разработан.
2. Фиксированный фильтр. В виде ниспадающего списка. Значение берется из дополнительных полей товара.
Бренд - это производитель.
Возраст - имеет фиксированные интервалы. Например: 0-1, 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9 и выше. В карточке товара в доп. полях есть поле "Возраст с (лет)".
3. Разделы
4. Рекомендуемые
5. Новинки - информационная страница
6. Форма заказа обратного звонка. (допиливание)
Форма поиска:
7. Выбрать один или несколько разделов, где искать, если ничего не выбрано, то во всех разделах
8. Выбор пол, указано в карточке товара, если в карточке не указано, то товар для всех
11. Выбор диапазона.
Возраст: Поиск осуществляется по нижней границе возраста, если есть у товарар верхнее ограничение возраста , то тоже используется если нет, то только нижняя граница.
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9. Слайдр - выводим подарки. Признак подарка в доп. полях карточки товара
10. Две вкладки. Картинки ассоциируется со статьей или мастер классом.
Мастер классы - это подраздел в статьях.
11. Выводится ограниченное коль-во мастер классов или статей. Нужно будет дополнить ссылко "смотреть еще"
Выбранный исполнитель
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