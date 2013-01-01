Адаптация скрипта интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки180 просмотров

Необходимо разработать поиск, фиксированный фильтры и подбор по параметрам.

Комментарии к макету

1. Промобанер. Играй, Учись, Исследуй. Переключается между тремя слайдами. Не разработан.

2. Фиксированный фильтр. В виде ниспадающего списка. Значение берется из дополнительных полей товара.

Бренд - это производитель.

Возраст - имеет фиксированные интервалы. Например: 0-1, 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9 и выше. В карточке товара в доп. полях есть поле "Возраст с (лет)".

3. Разделы

4. Рекомендуемые

5. Новинки - информационная страница

6. Форма заказа обратного звонка. (допиливание)

Форма поиска:

7. Выбрать один или несколько разделов, где искать, если ничего не выбрано, то во всех разделах

8. Выбор пол, указано в карточке товара, если в карточке не указано, то товар для всех

11. Выбор диапазона.

Возраст: Поиск осуществляется по нижней границе возраста, если есть у товарар верхнее ограничение возраста , то тоже используется если нет, то только нижняя граница.

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9. Слайдр - выводим подарки. Признак подарка в доп. полях карточки товара

10. Две вкладки. Картинки ассоциируется со статьей или мастер классом.

Мастер классы - это подраздел в статьях.

11. Выводится ограниченное коль-во мастер классов или статей. Нужно будет дополнить ссылко "смотреть еще"

13 лет назад
shcherbakov
Александр 
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$300
25 дней
Работали над интернет магазином на базе скрипта VamShop. Все доработки от Олега только на ОТЛИЧНО!!! Были реализованы: - верстка шаблонов, - нестандартные решения для поиска (доработка кода), - сделаны быстрые фильтры для отбора товара (доработка кода), - и многое другое… Отлично знает свою область!!! Настоящий профессионал! Огромное спасибо Олегу! Обязательно буду обращаться еще!
Все отлично! Александр ясно и доходчиво обьясняет что надо сделать Можно обсудить альтернативные пути решения задач, если в них есть смысл С оплатой проблем/задержек нету Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад