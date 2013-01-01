Адаптация скрипта интернет магазина

Необходимо разработать поиск, фиксированный фильтры и подбор по параметрам.

Комментарии к макету

1. Промобанер. Играй, Учись, Исследуй. Переключается между тремя слайдами. Не разработан.

2. Фиксированный фильтр. В виде ниспадающего списка. Значение берется из дополнительных полей товара.

Бренд - это производитель.

Возраст - имеет фиксированные интервалы. Например: 0-1, 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9 и выше. В карточке товара в доп. полях есть поле "Возраст с (лет)".

3. Разделы

4. Рекомендуемые

5. Новинки - информационная страница

6. Форма заказа обратного звонка. (допиливание)

Форма поиска:

7. Выбрать один или несколько разделов, где искать, если ничего не выбрано, то во всех разделах

8. Выбор пол, указано в карточке товара, если в карточке не указано, то товар для всех

11. Выбор диапазона.

Возраст: Поиск осуществляется по нижней границе возраста, если есть у товарар верхнее ограничение возраста , то тоже используется если нет, то только нижняя граница.

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9. Слайдр - выводим подарки. Признак подарка в доп. полях карточки товара

10. Две вкладки. Картинки ассоциируется со статьей или мастер классом.

Мастер классы - это подраздел в статьях.

11. Выводится ограниченное коль-во мастер классов или статей. Нужно будет дополнить ссылко "смотреть еще"