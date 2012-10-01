Php-программист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок208 просмотров

Требуется php программист на крупный проект 3-4 мес.

Возможно продолжение сотрудничества

Условия:

1. Работа по готовому ТЗ

2. Удаленная работа, свободный график

3. Оплата: 30-40 т.р./мес. Зависит от выполненного объема.

Обязательные требования:

1. Знание php, js, jq, ajax

2. Соблюдение стандартов проекта

3. Соблюдение сроков проекта

Предпочтения имеющим собственное юр.лицо или ИП

AJAXJavaScriptPHP
13 лет назад
adiks
Арсен 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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