Php-программист

На разработку нового проекта необходим человек, знающий хорошо Magento(в том числе и разработка модулей). Просьба откликнувшихся отпралять свои предложения с контактными данными(ICQ, Skype) сразу на почту [email protected] , т.к. вебланс я не мониторю. Те ...