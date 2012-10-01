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Платежный модуль на Bitrix
Мы Благотворительный Фонд, а не магазин по этому у нас нет товара на сайте.
Нас интересует модуль который работает как у БФ "Подсолнухи" (http://www.fondpodsolnuh.ru/help/)
Единственное "Подсолнухи" по банковской карте работают с ASSIST, а мы хотим работать через Runet Business Systems (https://paymentgate.ru/bpcservlet/BPC/index.jsp) т.к. доступна адаптация платежной страницы к дизайну сайта (пример http://www.life-line.ru/rbs/)
Как мы всё это видим:
Посетитель переходит на страницу оказание помощи там сразу выбирает способ оплаты, сумму, после чего переходит на платежную страницу производит оплату и после чего возвращается на страницу где сообщается об успешном платеже (у нас это страница спасибо).
P.S.
т.к. мы благотворительная организация просим понять наш скромный бюджет.
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