Платежный модуль на Bitrix

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Мы Благотворительный Фонд, а не магазин по этому у нас нет товара на сайте.

Нас интересует модуль который работает как у БФ "Подсолнухи" (http://www.fondpodsolnuh.ru/help/)

Единственное "Подсолнухи" по банковской карте работают с ASSIST, а мы хотим работать через Runet Business Systems (https://paymentgate.ru/bpcservlet/BPC/index.jsp) т.к. доступна адаптация платежной страницы к дизайну сайта (пример http://www.life-line.ru/rbs/)

Как мы всё это видим:

Посетитель переходит на страницу оказание помощи там сразу выбирает способ оплаты, сумму, после чего переходит на платежную страницу производит оплату и после чего возвращается на страницу где сообщается об успешном платеже (у нас это страница спасибо).

P.S.

т.к. мы благотворительная организация просим понять наш скромный бюджет.

12 лет назад
h4t
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$130
2 дня

Заявки фрилансеров

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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