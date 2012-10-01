Мы Благотворительный Фонд, а не магазин по этому у нас нет товара на сайте. Нас интересует модуль который работает как у БФ "Подсолнухи" (http://www.fondpodsolnuh.ru/help/) Единственное "Подсолнухи" по банковской ...
Программирование сайта на WP
Есть сайт на WP. Свёрстан и частично выполнена программерская часть.
Необходимо доработать ряд программерских моментов, типа:
1. Сделать гиперссылки первого уровня - ввв.сайта.ру/урл/
2. Сделать вывод превью (например: 200х200) загруженных ранее изображений более высокого разрешения.
и т. д. Полный список кандидату в ЛС.
3000 WMR по факту. Срок - 2 дня.
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